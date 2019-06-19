Komisyoncular eylem yaptı

Gümrük Komisyoncuları Birliği Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde uzun süredir yaşanan sıkıntıların aşılmaması nedeniyle eylem yaparak, yapılan basın açıklamasında ithalat ve ihracat işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Gazimağusa Gümrük Komisyoncuları Birliği Başkanı Mehmet Özarman yaptığı basın açıklamasında, ticari anlamda ülkenin bel kemiği olan Gazimağusa Limanı’na bağlı ithalat ve ihracat işlemlerinin yürütüldüğü Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde uzun süredir sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Hem gümrük memurlarının hem de gümrük komisyoncularının tepkisine yol açan beyanname supalan sisteminin tüm eleştirilere rağmen gümrük şube amirliği tarafından işleme konmasının komisyoncuları isyan noktasına getirttiğine vurgu yapan Özarman, dün gerçekleşen toplantıda hak ve taleplerin dikkate alınması açısından eylem kakarı alındığını açıkladı.

Bugünden itibaren Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği’nde hiç bir ithalat-ihracat işlemi gerçekleştirilmeyeceğini açıklayan Özarman, taleplerini sıralayarak sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istedi.

(BRT)