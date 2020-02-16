Komisyon’un hellimle ilgili gayri resmî önerisini reddettiler

Hellim ürününün AB’de menşei korumalı ürün olarak tescil ettirilmesi kapsamında, Avrupa Komisyonu’nun Kasım 2019’da gönderdiği önerinin Rum yönetimi tarafından “egemenliği açısından tehlikeli ifadeler ve boşluklar içerdiği” gerekçesiyle reddedildiği haber verildi.

Haftalık Simerini “Komisyon’un Hellimle İlgili Tehlikeli Önerisini Reddettik” başlığıyla birinci sayfasında yer verdiği haberde Komisyon’un gönderdiği gayri resmî öneride Rum tarafını en çok rahatsız eden ve “görüşme zemini bile değil” diyerek reddettiği için “null and void” (geçersiz) olmasına neden olan maddenin, KKTC’de üretilen hellimle alakalı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Komisyon’un gayrı resmî önerisinde KKTC için “Kıbrıs hükümetinin hukukî talepleri , herhangi bir yetersiz denetimden hukuken etkilenmeyecek veya (KKTC’de) hellim üretimine etkisi olmayacak.”

Gazete bu gayrı resmî önerinin reddedilmesinden sonra, önümüzdeki haftaların hellim açısından belirleyici olacağını, halen Brüksel’in bütün yetkili birimlerinin müdahil olduğu bir perde gerisi faaliyet devam ettiğini yazdı.

Rum yönetiminin hellimi, menşe ismi korumalı ürün olarak tescil ettirmek üzere son adımı atmaya hazırlandığını da yazan gazete artık, gerek tüketicilerin sağlık ve güvenliği, gerekse devlet statüsünün erozyona uğraması konusunda hiçbir etki almadan, net tescil hedeflendiğini kaydetti.

16/02/2020 16:25