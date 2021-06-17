Komite başkanı Atun, başkan vekili Zaroğlu oldu…

Cumhuriyet Meclisi, Seçim Tarihini Belirlemek, Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere oluşturulan Geçici ve Özel ( Ad-Hoc) Komitesi bugün saat 9.45’te Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan, komite başkanı ve komite başkan vekili seçimini yaptı. Gerçekleştirilen seçim sonucuna göre UBP Milletvekili Sunat Atun komite başkanı, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu başkan vekili oldu.

Seçim ve Halkoylaması Yasası Değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek Üzere oluşturulan Geçici ve Özel ( Ad-Hoc) Komitesi toplantısına UBP Milletvekili Sunat Atun, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve DP Milletvekili Serdar Denktaş katıldı.

CTP, HP ve TDP, komitenin kurulmasının Anayasa ve İç Tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle komitede görev yapmak üzere milletvekili görevlendirmemişti.

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17/06/2021 18:42