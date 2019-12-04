Komite Başkanı Atun oldu

KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma  Komitesi toplantısında, Komite Başkanlığına Atun seçildi

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04/12/2019

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Komite Başkanı Atun oldu

Cumhuriyet Meclisi, KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma  Komitesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında bugün saat 14:30’da,Komite Başkan ve Komite Başkan Vekili seçimi gündemi ile toplandı. 

KIB-TEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma  Komitesi toplantısında, Komite Başkanlığına UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun ve Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fikri Toros, oybirliği ile seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında toplanan Meclis Araştırma komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

04/12/2019 17:49
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