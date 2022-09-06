Komite, Belediyeler Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşme yaptı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşme yaptı. Toplantıda İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

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06/09/2022
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Komite, Belediyeler Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşme yaptı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nın maddeleri üzerinde görüşme yaptı. Toplantıda İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. 

Komite birleştirerek görüşme kararı aldığı, gündemindeki  “Belediyeler (Değişiklik)Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:7/1/2022)” ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, BES’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekilleri  Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekilleri Devrim Barçın, Erkut Şahali ve Teberrüken Uluçay  katıldı.

06/09/2022 14:32
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TAGS: belediye, yasa tasarısı, komite,
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