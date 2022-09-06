Komite “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı görüşüyor

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugünkü toplantısında “Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı madde madde görüşmeye devam etti.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, saat 10.00’da toplanan komite, tasarıyla ilgili çalışmalarıan bir sonraki toplantısında devam edecek.

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun yanı sıra Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Maliye Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

Komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fikri Toros, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

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06/09/2022 15:34