Komite’de Başbakanlık bütçesi görüşülmeye devam ediliyor

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında bugün 1 milyar 82 milyon 8 bin 700 TL’lik Başbakanlık ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülmeye devam ediyor.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Başkan Vekili Erkut Şahali ve komite üyelerinin yanında, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve bürokratların katıldığı komite toplantısında, milletvekilleri sırayla söz alıyor.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, yaptığı konuşmada, hükümeti “şatafata düşkünlükle” eleştirerek, planlanan faaliyetlerin zaman ve rakamlardan dolayı gerçekleşemeyeceği görüşünü ifade etti.

İncirli, 6 milyar 780 milyonluk bütçe açığının Türkiye’den gelecek kaynağın zamanında gelmesi koşuluna bağlı olduğunu, bu kaynağın zamanında gelmediği takdirde açığın 20 milyarlara çıkabileceğini öne sürdü. Böyle bir durumda, borçların iç kaynaklarla ödenmesi gerektiğini söyleyen İncirli, bu çerçevede kayıt dışı ekonominin kayda alınmasına ilişkin hükümet çalışmalarını ve ayrılan bütçeyi sordu. İncirli, adaletli vergi toplanması çağrısında da bulundu.

Gelirlerin artırılmadığı, yatırım yapılmadığı, tasarruf tedbirleri alınmadığı koşullarda, bu ülkede hiçbir sorunun çözülemeyeceğini ifade eden İncirli, bir dizi tasarruf önerisinde de bulunarak, tasarruf tedbirlerine ilişkin bütçede neler olduğuyla ilgili bilgilendirme istedi.

Devletin borcunu ödeme kapasitesine değinen İncirli, bu kapasitenin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti, bütçede bu kapasitenin olup olmadığına ilişkin bilgi talep etti.

Mahalli gelirler hakkında da konuşan İncirli, “özellikle düşük gösterildiğine dair hiç şüphe kalmadı” diyerek, düşük gösterildikçe belediyelere verilen katkı payının düştüğünü ve “paranın cepte” kaldığını öne sürdü. İncirli, bu süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

İncirli, programda ifade edilen yatırımların Türkiye kaynaklı olduğuna işaret ederek, yatırım kalemlerini güçlendirecek formüllerin bulunmasının gerekliliğini vurguladı.

Güney’den Kuzey’e geçişlerin ekonomiye katkısı ve geçiş noktalarının önemi hakkında da konuşan İncirli, özellikle Haspolat kapısının eklenmesi olmak üzere sınır kapılarının artırılmasının gerektiğini belirterek, şu anda geçişlerin bir işkenceye dönüştüğünü söyledi.

Küçük ve orta boyutlu işletmelerin durumu hakkında da konuşan İncirli, esnafa yönelik teşviklerin verilmesinin önemine işaret ederek, ilgili tedbirlerin bütçede olup olmadığını sordu.

“Sınavsız, münhalsiz istihdamların” bütçedeki en büyük yük olduğunu savunan İncirli, ülkenin geleceği için bu uygulamaya son verilmesi çağrısında bulundu, “Muhalefet bu konuda her türlü gürültüyü çıkaracak” dedi.

Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun görevlerini okuyan ve önemine işaret eden Milletvekili İncirli, bütçesindeki artıştan duyduğu memnuniyeti ifade etti. İncirli, Kurul’un geçmiş dönemlerdeki eylemlerinin “azlığını” eleştirerek, gelecek süreçte ne gibi çalışmalarda bulunacağı hakkında bilgi istedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de söz olarak, hükümeti “ciddiyetsiz olmakla” eleştirdi. Özdenefe, Başbakan’ın görev ve sorumluluklarını hatırlatarak, UBP hükümetleri döneminde bu noktada birçok “anomali” yaşandığını öne sürdü.

Özdenefe, özellikle denetim konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını, vekillerin Meclis’te sorduğu sorulara yanıt alınamadığını savundu; yanıt verilmeyen sorulara örnekler verdi. Söz konusu soruların yanıtlanmasından Başbakanlığının sorumlu olduğunu kaydeden Özdenefe, hazırlık istememesine rağmen yanıtlanmayan sorulardan en can alıcısının şubat ayında sorulan “Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın görevden alınıp alınmayacağı” olduğunu söyledi.

Kamu reformu ve Elektrik Kurumu’na geçen ay yapılan istihdamlara eleştirilerde bulunan Milletvekili Özdenefe, Kamu İhale Yasası ve AKSA ile imzalanan sözleşmeler hakkında da konuşarak, 15 yıllık fuel-oil sözleşmesinde, yıl içerisinde fizibilite şartının yer aldığını, bunun hangi durumda olduğunu sordu.

Özdenefe, spor konusunu da ele alarak, 2022 hükümet programında spora ilişkin ifade edilen faaliyetlerden hangisinin yapıldığını sordu. Ülkede başarılı sporcuların yaşadığı sıkıntılar ve eksikliklere işaret eden Özdenefe, kız sporculara daha önem verilmesi çağrısına bulundu. Kadın futbolunu örnek veren Özdenefe, kadın sporcuları olan kulüplere pozitif ayrımcılık talep etti. Özdenefe, son yapılan Spor Şurası’na işaret ederek, alınan kararların uygulanması gerektiğini kaydetti.

- Komite ara verdi

Komite çalışmalarına öğle arası nedeniyle ara verildi. Komite, saat 15.00’te yeniden toplanacak.