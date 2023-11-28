Komitede bugün gündem Sayıştay Başkanlığı, Ombudsman, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurum bütçeleri...

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28/11/2023

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Komitede bugün gündem Sayıştay Başkanlığı, Ombudsman, Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurum bütçeleri...


Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2024 Bütçesini görüşmeye devam ediyor. Bugün gündemde, Sayıştay Başkanlığı, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) bütçeleri var.

-Sayıştay  Başkanlığı bütçesi...

Komite, bugünkü toplantısına saat 11.2o'de ilk olarak 99 milyon 114 bin 700 TL’lik Sayıştay Başkanlığı bütçesi ile başladı.

Komite daha sonra 22 milyon 727 bin 500 TL’lik Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) bütçesi, 588 milyon 99 bin 400 TL’lik Dışişleri Bakanlığı ve ardından TAK bütçesi ile devam edecek.

Komitede 8 Kasım’da başlayan bütçe görüşmeleri, 30 Kasım’da Maliye bütçesinin ele alınmasıyla tamamlanacak.

28/11/2023 12:39
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TAGS: Komitede bugün gündem Sayıştay, Başkanlığı, Ombudsman, Dışişleri
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