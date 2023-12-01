Komite'de bütçe görüşmelerinin son günü… Maliye Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 38 milyar 48 milyon 576 bin 500 TL'lik Maliye Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

Maliye Bakanlığı bütçesinin oylanması öncesinde son konuşmayı CTP Milletvekili Salahi Şahiner yaptı. Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın eleştirileri yanıtlamasının ardından komite Gelirler Bütçesi'ni görüşmeye geçti.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Maliye Bakanlığı bütçesine ilişkin konuşmasında, Maliye Bakanlığının gelir artırıcı uygulamalar konusunda yaptığı açıklamalara işaret ederek, bunların hayata geçmesinin yeterli olmayacağını söyledi.

Lokomotif sektörlerin Maliye kasasına beklenen katkıyı yapmadığını kaydeden Şahiner, teşviklere de bu yönden bakılması gerektiğini dile getirdi.

Süresiz teşviklendirmenin ise suistimale açık olduğuna dikkat çeken Şahiner, bölgedeki gelişmelere ve ekonomik olgulara işaret ederek dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Üretmemenin yarattığı pahalılığa işaret eden Şahiner, üretim sektörlerinin korunması gerektiğine de değindi.

İhalelerin açılma yöntemlerini de eleştiren Şahiner, bunun gelecek için maliyetinin çok büyük olacağını ifade etti. Şahiner, yabancı şirketlerin ülkede aldıkları ihalelerin tüm kazancının yurt dışına çıktığına vurgu yaptı.

Kayıt dışılıkla mücadelenin önemine işaret eden Şahiner, Vergi Dairesi denetimlerinin elzem olduğunu kaydetti.

Şahiner, Vergi Dairesi'nde bunun için yeterli personel ve kaynak olduğunu ancak bazen “gelen bir telefonla” denetimlerin sekteye uğratıldığını savundu.

Dijitalleşmenin önemine de işaret eden Şahiner, bu işin yapılmasının oldukça kolay olduğunu söyledi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında harç oranlarının artırılması önerisinin sürekli tepki çektiğini kaydeden Şahiner, şu an 60 bin Sterlin değerindeki 1+1 apartman katlarının 160 bin Sterline yabancılara satıldığı göz önünde bulundurulduğunda, harç oranını artırarak devletin kasasına fazladan birkaç bin sterlinin gireceğini belirtti.

“Emlak tüccarlığı”nın yeni bir meslek olarak ortaya çıktığını, alıcıyla satıcı arasında gerçek fiyatların bilinmediği bir sistem türediğini ifade eden Şahiner, yeni yasada emlakçılar için komisyon oranının belirlenmediğine işaret ederek, bunun yol açacağı sıkıntılara vurgu yaptı.

İstatistik Kurumunun bugün içinde bulunduğu durumun Maliye Bakanlığını zor durumda bırakacak bir noktada olduğunu dile getiren Şahiner, doğru veriler olmadan doğru hamleler yapılamayacağını dile getirdi ve gerçekleşme rakamlarıyla ilgili bazı sorular yöneltti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da eleştiri ve soruları yanıtladığı konuşmasında, bütçenin hazırlanmasına katkı koyan personele teşekkür etti. Maliye Bakanlığı bütçesinin bu yıl ilk kez Merkezi Yönetim Bütçesi gereklerini yerine getirerek hazırlandığını dile getiren Berova, komitede kendilerine yöneltilen eleştiri ve önerileri dikkatle kaydettiklerini belirtti.

Bütçenin Meclis’te görüşülmesi sırasında da bu eleştiri ve önerilere yanıt vereceklerini dile getiren Berova, hedefin bütçe disiplini sağlamak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanlığı 38 milyar 48 milyon 576 bin 500 TL olarak oyçokluğuyla onaylandı.