Komitede Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ele alınıyor

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde, 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı çerçevesindeki görüşmeler bugün de devam ediyor.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 13.15’te başlayan komite toplantısının bugünkü gündeminde 54 milyon 481 bin 600 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi ile 3 milyar 28 milyon 983 bin 900 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi bulunuyor.

Komite ilk olarak Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesini ele alıyor. Toplantıda komite üyeleri, bazı milletvekilleri ve bürokratların yanı sıra Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu da yer alıyor.