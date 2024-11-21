Komitede Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi görüşülüyor

2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 92 milyon 485 bin 800 TL’lik Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

UBP milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 11.00’de başlayan komite toplantısına, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, Genel Sekreter Soley Akçaba, İdari İşler ve Sicil İşler Müdürü Evren Zeki Gücel ve ilgili bürokratlar da katılıyor.

Komite, daha sonra 3 milyar 247 milyon 384 bin TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 298 milyon 120 bin TL’lik Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu bütçesini; 16 milyar 485 milyon 959 bin TL’lik Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile Bakanlığa bağlı 60 milyon 632 bin TL’lik Atatürk Öğretmen Akademesi, 2 milyar 66 milyon 771 bin TL’lik Lefke Avrupa Üniversitesi ve 6 milyar 362 milyon 217 bin TL’lik Doğu Akdeniz Üniversitesi bütçesini görüşecek.