Komitedeki Bütçe Görüşmeleri Başladı

KKTC 2021 Mali Yılı Bütçesi’yle ilgili görüşmelerine başladı.

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08/01/2021

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Komitedeki Bütçe Görüşmeleri Başladı

Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, KKTC 2021 Mali Yılı Bütçesi’yle ilgili görüşmelerine başladı.

Bugün 09.40’ta Ekonomi, Maliye ve Plan Komitesi Başkanı Sunat Atun’un açılış konuşmasıyla başlayan görüşmelerde, Atun’un ardından Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bütçeyle ilgili sunuş konuşması yapacak.

Ardından tasarının bütünü görüşülecek. Bugün ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi bütçeleri ele alınacak.

2020 bütçesine göre yüzde 14,91 artışla 10 milyar 140 milyon TL olarak hazırlanan 2021 bütçesinin komitedeki görüşmeleri 5 gün sürecek ve 15 Ocak Cuma günü tamamlanacak.

08/01/2021 10:31
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TAGS: kktc, meclis, bütçe
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