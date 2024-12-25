Komşularınızın WiFi ağınıza bağlanmasını engelleyen yöntem: Bu 3 adım davetsiz misafirleri kovacak

Eğer WiFi bağlantınızda yavaşlık gibi sorunlar yaşıyorsanız, komşularınızdan biri izniniz olmadan ağınızı kullanıyor olabilir.

Davetsiz misafirler, büyük dosyalar indirirken veya çevrimiçi içerik oynatırken, ağınızın bant genişliğini tüketebilir. Bu durum, bağlantınızın yavaşlamasına ve kesintiler yaşamanıza neden olabilir.

WiFi ağınızı davetsiz misafirlerden korumak için dikkat etmeniz gereken bazı işaretler var. Hızdaki düşüşe ek olarak, ağınızı izinsiz kullandığını gösteren başka belirtiler de söz konusu.

Örneğin, WiFi ağınıza bağlı cihazlar listesinde tanımadığınız bilgisayarlar görmeniz veya yönlendiricinizde interneti aktif olarak kullanmadığınız zamanlarda yanıp sönen ışıklar gibi olağandışı etkinlikler fark etmeniz, başka birinin ağınızı kullandığının göstergesi olabilir.

Komşularınızın WiFi ağınıza izinsiz bağlanmasını önlemek için birkaç basit yöntem var.

İlk olarak, ağ adınızı ve parolanızı değiştirerek kişisel bilgilerinizi açığa çıkarmayan benzersiz bir ağ adı kullanın ve güçlü bir parola seçin; harf, rakam ve özel karakter kombinasyonları bu konuda yardımcı olacaktır. Ayrıca, WPA2 veya WPA3 şifrelemesini etkinleştirerek, eski WEP şifrelemesinden çok daha sağlam bir güvenlik sağlarsınız. Yönlendiricinizin bu şifreleme protokollerini kullandığından emin olun.

SSID'nizi kapatarak ağınızın adını gizleyebilir ve komşularınızın bağlanmasını zorlaştırabilirsiniz. Bu önlem tamamen kusursuz olmasa da, davetsiz misafirleri caydırmada etkili olabilir.

Son olarak, MAC adresi filtrelemeyi yapılandırarak, yalnızca yetkilendirilmiş cihazların ağınıza bağlanmasını sağlayabilirsiniz.