Kömürcü köy ve İskele’de İş Bankası bölgesine yarın üç saat elektrik verilemeyecek
YAYIN TARİHİ:
08/01/2025
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle Girne ilçesinde Kömürcü Köyü’ne ve İskele’nin İş Bankası bölgesine yarın üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kömürcü Köyü'ne; saat 10.30 ile 13.30 saatleri arasında ise İskele’nin İş Bankası bölgesine elektrik verilemeyecek.
YAYIN TARİHİ: