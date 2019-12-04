Komuşsuna silah çekti, tutuklandı

KAMALI HABER

Lefkoşa’da alkol tesiri altında komşusu ile kavga edip önce av tüfeği, sonra bıçakla dehşet saçan zanlı Erdem Sönmeyen tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 03 Aralık 2019 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Gönyeli'de Asmalı Evler Sokak'da no 23 adresinde ikamet etmekte olan Erdem Sönmeyen’in %168 promil alkollü içki tesiri altında komşusu olan Mehmet Ali Ergün ile aralarında çıkan tartışma sonucunda yol içerinde birbirlerine vurarak bir kavga ettiklerini daha sonra Erdem Sönmeyen’in tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı 12 kalibre av tüfeğini üzerine doğrulttuğunu, ardından av tüfeğinin elinden alındığını ve evden almış olduğu bıçağı yine Mehmet Ali Ergün'e gelişigüzel sallayarak başından sağ omzundan ve alın kısmından yaraladığını anlattı.

Polis, zanlının aynı gün mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Zanlının Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Poliklinik kısmında memur olarak çalıştığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının tutuklu yargılanması gerekmediğini belirterek yurtdışına çıkışının yasaklanması haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAMALI HABER

04/12/2019 17:05