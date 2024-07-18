Konferans Ligi elemelerinde 2 takım tur atladı

Konferans Ligi 1. Eleme Turu rövanşları oynanan 2 karşılaşmayla başladı.



Galler ekibi Caernarfon Town ile Kuzey İrlanda temsilcisi Crusaders arasında oynanan rövanş maçı 3-1 Crusaders'in üstünlüğüyle tamamlandı. İlk maçı Caernarfon Town 2-0 kazandığı için karşılaşma uzatmaya gitti.



Uzatmalarda gol sesi çıkmazken Caernarfon Town, seri penaltılarda 8-7 kazanarak 2. tura çıkan taraf oldu.



Letonya temsilcisi Auda, sahasında 2-0 yendiği rakibi Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı deplasmanda da 1-0 mağlup ederek 2. tura çıktı.

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