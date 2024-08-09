Konferans Ligi | İberia Tiflis 0-1 Başakşehir (Maç özeti)

Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Başakşehir, Gürcistan ekibi İberia Tiflis ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir maçı 87. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

Haber Merkezi- NTV Spor08.08.2024 - 18:38

Son Güncelleme: 08.08.2024 - 21:44

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İberia Tiflis ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

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Başakşehir maçı 87. dakikada Davidson'un ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı. Bununla birlikte Başakşehir rövanş öncesi avantajı yakaladı

RÖVANŞ MAÇI İSTANBUL'DA

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DA 53. MAÇ

RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 53. karşılaşmasını oynadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.

83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Mu

Konferans Ligi | İberia Tiflis 0-1 Başakşehir (Maç özeti)

Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında Başakşehir, Gürcistan ekibi İberia Tiflis ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir maçı 87. dakikada bulduğu golle 1-0 kazandı.

Haber Merkezi- NTV Spor08.08.2024 - 18:38

Son Güncelleme: 08.08.2024 - 21:44

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Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İberia Tiflis ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Playvolume00:00/00:59TruvidfullScreen

Başakşehir maçı 87. dakikada Davidson'un ayağından bulduğu golle 1-0 kazandı. Bununla birlikte Başakşehir rövanş öncesi avantajı yakaladı

RÖVANŞ MAÇI İSTANBUL'DA

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DA 53. MAÇ

RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 53. karşılaşmasını oynadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 53 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Pelkas'ın pasında Kemen, ceza sahasında topla buluştu. Kemen'in şutunda, top kalenin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Piatek, Pelkas'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Polonyalı futbolcunun vuruşunda, kaleci Makaridze gole izin vermedi.

83. dakikada Mamatsashvili'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Dönen topa Cheickne'nin kale sahasında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed bir kez daha gol şansı tanımadı.

87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

hammed bir kez daha gol şansı tanımadı.

87. dakikada Başakşehir golü buldu. Davidson, Kemen'in ara pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kale sahası önündeki Davidson, yerden yaptığı vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi: 0-1

Karşılaşma Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İLK 11'LER

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili, Kokhreidze, Tabatadze, Gizo Mamageishvili, Cheickne

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Pelkas, Onur Ergün, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Davidson, Piatek