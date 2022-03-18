Konferans Ligi kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupası UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimine göre çeyrek finalde birbirleriyle karşılaşacak takımlar listesi şu şekilde:

Bodo Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya)

Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda)

Yarı final eşleşmeleri

Tur atlayacak takımlar ve belirlenen kura ağacına göre yarı final eşleşmeleri şöyle şekillendi:

Leicester City - PSV Eindhoven / Bodo Glimt - Roma

Feyenoord - Slavia Prag / Marsilya - PAOK

Final maçı Tiran'da

Bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon 25 Mayıs günü belli olacak.

Kupa 3'ün ilk şampiyonunu belirleyecek mücadeleye, Arnavutluk'un Tiran kentinde bulunan Air Albania Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Bu habere tepkiniz:



18/03/2022 18:37