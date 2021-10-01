Konferans Ligi'nde 2. hafta sona erdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ikinci haftasında 16 maç yapıldı.
01/10/2021
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında ikinci hafta karşılaşmaları oynandı.
Öne çıkan C Grubu maçında Roma, Ukrayna ekibi Zorya'yı Stephan El Shaarawy, Chris Smalling ve Tammy Abraham'ın ağları sarsmasıyla 3-0 yendi.
G Grubu'nda ise Tottenham, konuk ettiği Mura'yı 4. dakikada penaltıdan Dele Alli, 8. dakikada Giovani Lo Celso, 68, 76 ve 87. dakikalarda Harry Kane'in golleriyle 5-1 mağlup etti. Slovenya temsilcisinin tek golünü, 53. dakikada Ziga Kous kaydetti.
Ligin ikinci haftasında TSİ 19.45 ve 22.00'de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Alashkert (Ermenistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-4
LASK (Avusturya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-1
Partizan (Sırbistan) - Flora (Estonya): 2-0
Gent (Belçika) - Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0
CSKA Sofya (Bulgaristan) - Bodo/Glimt (Norveç): 0-0
Zorya (Ukrayna) - Roma (İtalya): 0-3
CFR Cluj (Romanya) - Randers (Danimarka): 1-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Jablonec (Çekya): 1-0
Union Berlin (Almanya) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0
Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya): 2-1
PAOK (Yunanistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3-1
Vitesse (Hollanda) - Rennes (Fransa): 1-2
Tottenham (İngiltere) - Mura (Slovenya): 5-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4
Basel (İsviçre) - Kairat (Kazakistan): 4-2