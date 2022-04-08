Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı.
08/04/2022
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları geride kaldı.
Alınan sonuçlar:
Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya): 3-3
Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya): 2-1
Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 2-1
Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda): 0-0
Maçların rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.
Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.
Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.