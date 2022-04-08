Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı.

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08/04/2022

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Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları geride kaldı.

Alınan sonuçlar: 

Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya): 3-3

Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya)﻿﻿: 2-1

Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan): 2-1 

Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda): 0-0

Maçların rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak.

Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak.

 

08/04/2022 09:23
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TAGS: çeyrek finalilk, maçlar, UEFA, Avrupa Konferans Ligi
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