Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı.
17/09/2021
Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında ilk hafta karşılaşmaları oynandı.
Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:
HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avusturya): 0-2
Flora (Estonya) - Gent (Belçika): 0-1
Slavia Prag (Çekya) - Union Berlin (Almanya): 3-1
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - PAOK (Yunanistan): 0-2
Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3
Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollanda): 0-2
Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 2-2
Kairat (Kazakistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Karabağ (Azerbaycan) - Basel (İsviçre): 0-0
Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan): 0-2
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 5-1
Bodo/Glimt (Norveç) - Zorya (Ukrayna): 3-1
Jablonec (Çekya) - CFR Cluj (Romanya): 1-0
Randers (Danimarka) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2