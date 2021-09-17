Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı.

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17/09/2021

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Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının gruplarında ilk hafta karşılaşmaları oynandı.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

HJK Helsinki (Finlandiya) - LASK (Avusturya): 0-2

Flora (Estonya) - Gent (Belçika): 0-1

Slavia Prag (Çekya) - Union Berlin (Almanya): 3-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - PAOK (Yunanistan): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka): 1-3

Mura (Slovenya) - Vitesse (Hollanda): 0-2

Rennes (Fransa) - Tottenham (İngiltere): 2-2

Kairat (Kazakistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Karabağ (Azerbaycan) - Basel (İsviçre): 0-0

Anorthosis (Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan): 0-2

Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 5-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Zorya (Ukrayna): 3-1

Jablonec (Çekya) - CFR Cluj (Romanya): 1-0

Randers (Danimarka) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-2

17/09/2021 13:38
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TAGS: Konferans Ligi, spor, futbol
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