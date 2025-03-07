Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla sona erdi
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 karşılaşmayla tamamlandı.
YAYIN TARİHİ:
07/03/2025
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika): 3-0
Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre): 1-0
Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya): 1-1
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç): 1-0
YAYIN TARİHİ: