Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 karşılaşmayla tamamlandı.

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07/03/2025

Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika): 3-0

Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre): 1-0

Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya): 1-1

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç): 1-0

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TAGS: haber, kıbrıs
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