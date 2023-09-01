Konferans Ligi'nde torbalar belli oldu, işte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerini eleyerek gruplara kaldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak. Temsilcilerimizin yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu.
01/09/2023
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması kura çekimi bugün saat 15.30'da yapılacak.
DİĞER GALERİLER
Icardi, Haaland'ı bile geride bıraktı
Fenerbahçe'de ayrılık; Twente maçının ardından Ada yolcusu
"Galatasaray ailesine hayırlı olsun" | Spor yazarları Galatasaray-Molde maçı için ne dedi?
Galatasaray turlarsa kasasını dolduracak
Fenerbahçe kura çekimine 1. torbadan girecek, Beşiktaş ise 3. torbada yer alıyor. Aynı torbadaki takımlar ve aynı ülkenin temsilcileri birbiriyle eşleşemeyecek.
İşte UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...
1. TORBA: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana
4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani