Konferans Ligi'nde üçüncü haftanın sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftası tamamlandı.

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07/10/2022

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Konferans Ligi'nde üçüncü haftanın sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.

Medipol Başakşehir, A Grubu'nda konuk olduğu RFS ile 0-0 berabere kaldı.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'nda ağırladığı Ballkani'ye 4-3 yenildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Grubu

Hearts (İskoçya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

RFS (Letonya)-Medipol Başakşehir (Türkiye): 0-0

- B Grubu

Anderlecht (Belçika)-West Ham United (İngiltere): 0-1

Silkeborg (Danimarka)-FCSB (Romanya): 5-0

- C Grubu

Lech Poznan (Polonya)-Hapoel Beer Sheva (İsrail): 0-0

Villarreal (İspanya)-Austria Wien (Avusturya): 5-0

- D Grubu

Slovacko (Çekya)-Nice (Fransa): 0-1

Köln (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 0-1

- E Grubu

Dnipro (Ukrayna)-Vaduz (Lihtenştayn): 2-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

- F Grubu

Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

Gent (Belçika)-Djurgarden (İsveç): 0-1

- G Grubu

Demir Grup Sivasspor-Ballkani (Kosova): 3-4

Slavia Prag (Çekya)-CFR Cluj (Romanya): 0-1

- H Grubu

Pyunik (Ermenistan)-Zalgiris (Litvanya): 2-0

Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 0-2

07/10/2022 10:31
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TAGS: Konferans Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi
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