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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) akaryakıt tankeri kazasında hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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08/10/2018

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yerel basındaki haberlerde, ülkede, söz konusu kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtildi.

Devlet Başkanı Joseph Kabila da ulusal televizyonda yaptığı konuşmada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

KDC’de cumartesi günü Mbupa köyü yakınlarında petrol taşıyan tanker ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen patlamada resmi kaynaklara göre 39 kişi hayatını kaybetmiş, 84 kişi de yaralanmıştı.

Yerel yetkililer kazanın ardından, patlamada en az 50 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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TAGS: Kongo Demokratik Cumhuriyeti, haber, kıbrıs
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