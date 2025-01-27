Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 bin 400 mahkûm firar etti
YAYIN TARİHİ:
27/01/2025
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’da bulunan Munzenze Merkez Hapishanesi'nden 4 bin 400 mahkum kaçtı.
Ulusal basındaki haberlere göre, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerince kuşatılan Goma’daki Munzenze Merkez Hapishanesi'nde isyan çıktı.
Hapishanenin bazı bölümlerini ateşe veren 4 bin 400 mahkum firar etmeyi başardı.
İsyanı bastırmaya çalışan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 10 mahkum hayatını kaybetti.
Goma’yı kuşatan M23 üyeleri, şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirmişti.
YAYIN TARİHİ: