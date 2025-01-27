Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 bin 400 mahkûm firar etti

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27/01/2025

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 4 bin 400 mahkûm firar etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’da bulunan Munzenze Merkez Hapishanesi'nden 4 bin 400 mahkum kaçtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerince kuşatılan Goma’daki Munzenze Merkez Hapishanesi'nde isyan çıktı.

Hapishanenin bazı bölümlerini ateşe veren 4 bin 400 mahkum firar etmeyi başardı.

İsyanı bastırmaya çalışan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 10 mahkum hayatını kaybetti.

Goma’yı kuşatan M23 üyeleri, şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirmişti.​​​​​​​

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TAGS: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 4 bin 400 mahkûm firar etti
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