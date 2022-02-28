Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde balıkçı teknesinde çıkan yangında 20 kişi öldü

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28/02/2022

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde balıkçı teknesinde çıkan yangında 20 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da kaçak yolcu taşıyan balıkçı teknesinde çıkan yangın sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Kinşasa yakınlarında bulunan Maluku limanı açıklarında kaçak yolcu ve yakıt taşıyan balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Seyir halindeyken alev alan tekende, 11 kişi ağır yaralandı, 20 kişi hayatını kaybetti. Teknenin yasak olmasına rağmen, yanıcı madde ve yolcu taşıdığı belirtildi.

Kongo'da yeterli asfalt yolun bulunmaması sebebiyle ulaşım için genellikle göller ve nehirler kullanılıyor.

 

28/02/2022 10:50
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