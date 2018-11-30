Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ebola ölümleri artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgını sonucu bugüne kadar 198 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Sağlık Bakanlığı, Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan ebola salgını ile ilgili veriler yayımladı.

Son verilere göre salgının başlangıcından bu yana 426 kanamalı ateşi vakası görüldü. Bu kişilerden 379’unun ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Şu ana kadar 198 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüsü kapan 126 kişi iyileşti. Ayrıca 426 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 47 ölümlü vaka daha bulunuyor.

Bölgede 8 Ağustos’ta başlatılan kampanya kapsamında, bugüne kadar 37 bin 559 kişiye virüse karşı aşı yapıldı.

KDC’de ilk kez 1976’da ortaya çıkan ebola, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.

(AA)