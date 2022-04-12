Kongo'da isyancıların saldırısında 21 sivil hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusundaki Ituri eyaletinde isyancıların saldırısında 21 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ituri eyaletinin Mangusu köyüne Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi. Köydeki birçok evi ateşe veren ADF üyeleri, 21 sivili öldürdü.

Saldırıdan sonra bölge sakinlerinin evlerini terk ederek Bunia kasabasına doğru hareket ettiği kaydedildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda yaklaşık 3 haftadır Kongo ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan isyancı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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12/04/2022 11:35