Kongo'da kargo uçağı düştü: 5 kişi öldü

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23/12/2021

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Kongo'da kargo uçağı düştü: 5 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusu Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma’da kargo uçağının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ulusal basındaki haberlere göre, Shabunda havalimanından kalkan kargo uçağı kısa süre sonra Kalehe köyü yakınlarına düştü.

Uçağın 5 mürettebatından kurtulan olmadı.

Kazanın kötü hava koşulları nedeniyle yaşandığı tahmin edildi.

Bölgedeki kötü hava koşulları nedeniyle 2 gündür havayolu şirketlerinin bölgede uçuş yapmadığı belirtildi.

23/12/2021 19:29
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TAGS: Kongo, kargo uçağı, kaza
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