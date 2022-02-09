Kongre baskınında Trump'ı suçlayanların sayısı azalıyor

ABD'de yapılan yeni bir anket, ülkedeki kanlı kongre baskınından dolayı Trump'ı suçlayanların sayısının hem demokratlarda hem de cumhuriyetçilerde azaldığını gösterdi.

Yeni bir ankete göre, giderek azalan sayıda Amerikalı, eski Başkan Donald Trump'ın 2021'de ABD Capitol'deki isyan için tam veya kısmi suçlu olduğuna inanıyor.

Bu eğilim hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar için geçerli.

Salı günü yayınlanan Pew anketinde, Trump'ın ülkenin başkentindeki huzursuzluktan sorumlu olup olmadığı konusunda 5 bin 100'den fazla kişiye soru soruldu.

Geçen yıl, Trump'ın hiçbir sorumluluk taşımadığını söyleyenlerin sayısı yüzde 24 iken bu yıl yüzde 32'ye yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 52'si yani yarısından fazlası geçen yıl Trump'ın çok fazla suç taşıdığını söylerken, bu oran yüzde 43'e düştü.

Demokratların yüzde 70'i hala Trump'ın suçun çoğunu hak ettiğini söylese de, geçen yıl bu oran yüzde 81'di.

Demokratların daha önce sadece yüzde 5'i Trump'ın hiçbir sorumluluk üstlenmediğini iddia etti, bu hafta itibariyle bu oran yüzde 12'ye yükseldi.

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09/02/2022 09:56