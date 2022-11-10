Kongre, Halkın Sesi Gazetesinin 80’inci yılı vesilesiyle düzenlendi…

Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) “Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi” yarın başlıyor.

“Halkın Sesi Gazetesinin 80’inci yılı: Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Söylem ve Göstergelerle Kültür ve Birliktelik İnşası" isimli kongre üç oturumda gerçekleşecek.

Kongre, GAÜ ve KAÜ Kurucu Rektörü, DP Girne Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar himayelerinde organize edildi.

GAÜ ana sponsorluğunda, GAÜ İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi işbirliğiyle hazırlanan etkinliğe, Dr. Fazıl Küçük Derneği, Türk Birliği Dayanışma Derneği, Eko Avrasya Vakfı, Azerbaycan- Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve BRTK destek verdi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, kongreye KKTC’nin yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Makedonya, Kosova, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere altı ülkeden katılım olacağını belirtti.

Saygılı, yarın saat 10:00’da GAÜ Spectrum Kongre Salonu’nda yer alacak kongrenin 3 oturumda gerçekleşeceğini kaydetti.

Kongrenin, Kıbrıs Türk toplumun varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün gazetesi “Halkın Sesi Gazetesi”nin 80’inci yılı nedeniyle gerçekleştirilecek çok anlamlı ve tarihi bir kongre olacağını söyleyen Saygılı, tüm halkımızı kongreye davet etti.

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10/11/2022 20:51