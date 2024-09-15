Koni De Winter, Roma'yı 90+6'da yaktı!

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Genoa, Roma'yı konuk etti. Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Misafir takım, 37. dakikada Ukraynalı santrforu Artem Dovbyk'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



Genoa'ya beraberliği getiren gol ise 90+6'da Belçikalı stoper Koni De Winter'den geldin.

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ZEKİ ÇELİK, 2. YARIDA OYUNA GİRDİ



Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, yedek kulübesinde başladığı maçın 62. dakikasında Stephan El Shaarawy'nin yerine oyuna girdi.



Bu beraberliğin ardından Genoa puanını 5'e çıkartarak 9. sırada yer aldı. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan 3 puanlı Roma ise 15. basamakta bulunuyor.