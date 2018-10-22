Konserden çok kıyafeti gündeme oturdu

Aleyna Tilki geçtiğimiz akşam Maçka Küçükçiftlik Park’ta 21 yaş altı gençlerin katıldığı ‘Benim Festivalim’de bir konser verdi. Sahneye Burberry markasının 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna ait iki parçadan oluşan bir kıyafetle çıktı.

Grafiti baskılı tayt ve bodysuit’ten oluşan takımın fiyatı ise 5 bin 100 TL…

Ünlü şarkıcı Tiwa Savage’in da giydiği 2’li parçadan tayt 420 Dolar, yaklaşık 2 bin 300 TL. Bodysuit ise 484 Dlora – 2 bin 720 TL. Her ne kadar Tilki’nin kıyafeti çok konuşulup ‘Dudak uçuklattı’ diye yorum yapılsa da, aslında fiyatı Burberry markasına göre oldukça makul. Hatta sahne kıyafeti için de ideal bir seçim…