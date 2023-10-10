Konservasyonu tamamlanan Gazimağusa'daki Agios Georgios Kilisesi’nde yarın etkinlik düzenleniyor

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10/10/2023

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Konservasyonu tamamlanan Gazimağusa'daki Agios Georgios Kilisesi’nde yarın etkinlik düzenleniyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Avrupa Komisyonu ve Kültürel Miras Teknik Komitesi iş birliğiyle, Gazimağusa bölgesindeki Agios Georgios Kilisesi’nin konservasyon çalışmalarının tamamlanması nedeniyle yarın etkinlik yapılacak. 

UNDP’den yapılan açıklamada, Agios Georgios Kilisesi’nde saat 10.30’da yapılacak etkinliğe basın mensupları davet edildi. 

“Kıbrıs için büyük önem taşıyan kültürel miras anıtlarına destek” çerçevesinde tamamlanan çalışmalara ilişkin söz konusu etkinliğe katılmak isteyen basın mensuplarının, [email protected] adresine e-posta göndererek katılımlarını teyit etmeleri gerektiği kaydedildi.

Daha fazla bilginin [email protected] e-posta adresinden ve +357 99 061560/+905488684603 telefon numaralarından alınabileceği belirtildi.

10/10/2023 17:26
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TAGS: Konservasyonu tamamlanan Gazimağusa’daki Agios Georgios Kilisesi’nde yarın etkinlik düzenleniyor
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