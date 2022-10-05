Konsolda oynarken kendini sakatladı; takımının maçını kaçırdı

İngiltere'de League Two takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, konsol oyununda kendini sakatladı

İngiltere 4. Lig takımı Crewe Alexandra'da forma giyen Courtney Baker-Richardson, Xbox oynarken kendisini sakatlığı için takımının maçını kaçırdı.

Ligdeki 10 maçta 6 kaydeden golcü oyuncu, Carlisle United ile oynanan maçta görev alamamıştı.

Takımın teknik direktörü Alex Morris oyuncunun sakatlığı hakkında; "Kalça sakatlığı var. Xbox'ıyla oynarken yapmış. Bu durum için yapabileceğimiz bir şey yok. Umarım en kısa sürede düzelir." sözlerini sarf etti.

Daha önce efsane Milan oyuncusu Alessandro Nesta; PlayStation oynarken sol elinin baş parmağını sakatladı. Nesta bunun üzerine ameliyat oldu ve sahalardan 4 hafta uzak kaldı.

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05/10/2022 21:07