Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un 78’inci BM Genel Kurulu için Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le birlikte dün gittiği New York’ta Orta Doğu’da barış süreciyle ilgili yuvarlak masa toplantısına ve diğer üst düzey toplantılara katılacağı ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne imza atacağı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre hafta boyunca yapacağı bütün temaslarda Hristodulidis’e eşlik edecek olan Kombos, hem denkleri ile ikili temaslarda bulunacak hem de üst düzey toplantılara katılacak. Kombos bu çerçevede AB dışişleri bakanları ve İngiliz Uluslar Topluluğu “Commonwealth” Dışişleri Bakanları toplantılarına iştirak edecek.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Orta Doğu’da barış süreci ve uluslararası ceza mahkemesi ile ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılacak olan Kombos’un, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in düzenleyeceği Atlantik ötesi ilişkiler konulu akşam yemeğine iştirak edeceği belirtildi.

Habere göre Kombos ayrıca “ulusal yetki alanları dışındaki bölgelerde deniz biyo çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi"ne imza atacak.