Konti, Solmazcan ve Yanmaz anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) öncü isimlerinden Dr. Mehmet Salih Yanmaz, Yenidüzen gazetesinin isim babası Rezvan Konti ve Savaş Solmazcan, bugün Boğaziçi Kabristanlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre partinin ilk örgütlenme çalışmalarının başladığı Boğaziçi köyünde gerçekleştirilen anma törenine, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel ve CTP İskele Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ile Fide Kürşat katıldı.

Anma töreninde konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu ülkede eşitlik, barış, demokrasi mücadelesi sanıldığı gibi sadece partiyi yöneten arkadaşların yürüttüğü mücadele değil. Bu mücadelede çok ciddi efsane isimler var” dedi.

“Bu partiyi, bu halkın varoluş mücadelesini omuzlarında taşıyan insanlarımız var” diyen Erhürman, söz konusu kişilerin çok ağır bedeller ödemeyi de göze aldığını vurguladı.

Tufan Erhürman, “Parti başkanı, parti üyesi arasında mücadeleye katkı açısından, gerektiğinde bedel ödemek açısından, herhangi bir fark hiçbir zaman olmamıştır. Bu halk için barış, demokrasi, insan hakları için mücadele etmiş arkadaşlarımızdır. Unutulmayacaklar. Anılarını yaşatmaya devam edeceğiz. Verdikleri mücadele, bizim mücadelemizin yolunu da aydınlatmaya devam edecek” diye konuştu.

CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel de anmada yaptığı konuşmada, üç ismi de saygıyla anarak, verdikleri mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.