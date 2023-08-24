Kontrol amaçlı durdurulan arabadan uyuşturucu çıktı

Girne Boğazköy kavşağında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polisler tarafından yapılan huzur operasyonunda şüpheli görülen araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Fırat Deniz teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 12 Ağustos 2023 tarihinde 19:30 raddelerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli polisler tarafından Girne Boğazköy kavşağında gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında EL 112 plakalı aracın trafik kontrolü maksadıyla durdurulduğunu söyledi. Polis, sürücü Fırat Deniz’in huzurunda yapılan arama neticesinde yaklaşık 5 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, beyaz kağıt içerisinde yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet içerisinde tütünle karışık sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan makas ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan camdan pipa bulunarak emare olarak zapt edildiğini aktardı. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 13 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru, benzer sabıkası ve askıda davası bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi. (Kamalı Haber)