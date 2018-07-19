Kontrol amaçlı durdurulan arabadan uyuşturucu çıktı…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabah saatlerinde polis tarafından kontrol amaçlı durdurulan araçta 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Konu araç sürücüsü Nyakuma Aondongu Aaro ve araçta yolcu olarak bulunan Louıs Emamakpozino Egbeiisigba ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Aaro ile Egbeiisigba aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

1 gr Hintkeneviri…

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 18 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde Glapsides anayolu üzerinde zanlı Nyakuma Aondongu Aaro’nun kullanımında bulunan ve zanlı Louıs Emamakpozino Egbeiisigba’nın ise yolcu olarak bulunduğu aracın polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis tarafından arabada yapılan aramada 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı ve 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu belirten Kavaz, zanlıların tutuklandığını açıkladı. Kavaz, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Nyakuma Aondongu Aaro ve Louıs Emamakpozino Egbeiisigba’nın tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.