Kontrolü Kaybeden Araç Karşı Şeride Geçti
29/06/2018
Lefkoşa- Mağusa anayolunda Düzova petrol istasyonu yakınlarında bir araç kaza yaptı.
Düzova petrol istasyonu yakınlarında bir aracın karıştığı kazada, kontrolden çıkan araç savrularak karşı şeride geçti. Şans eseri o sırada karşı istikametten gelen araç olmaması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazayı yapan aracın sürücüsü şoka girdi.
KAZA NASIL OLDU?
Saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa -Gazimağusa Anayolu üzeri 41- 42 'inci km'leri arasında, Cemile Allahkerim (K-43), yönetimindeki LZ 865 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Düzova'da petrol istasyonu önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp takla atarak karşı şeride geçmiştir. kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı LDH'de yapılan tedavisini müteakip müşahede altında alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.