Konuklu: Zannetmeyin ki bu işin peşini bırakacağız

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias davasında dinlenen Şenay Atakan Konuklu, oğlu Atakan Celal Konuklu ve eşi Pamir Konuklu adına sanıklardan şikayetçi oldu.

Duruşmada dün anlatılanların hikaye olduğunu, gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağını kaydeden Konuklu, 8 Şubat’ta eşini, 10 Şubat’ta oğlunu teşhis ettiğini söyleyerek, “Eşim Sivil Savunma’dan eğitim almıştı. Eşim çıkamadıysa o enkazdan kimse çıkamazdı…” diye konuştu.

Şenay Atakan Konuklu, 4 yaşındaki kızına ‘Suçluları cezalandırmak için Adıyaman’a gidiyorum” dediğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Dün sanıkların söylemleri bir filmden çıkmış gibiydi. Çok güzel ezberlenmişti. Orada evleri olan ve evlerine hiç bir şey olmayan insanlarla konuştum. Bana ‘Bu insanlar çok güçlü, bu insanların arkası var’ dediler… Sizi küçük ekranlarda görüyorum. Biz yaşayan ölülerden korkun. Bazılarımız burada ağladık ama zannetmeyin ki bu işin peşini bırakacağız, huzur bulmadığınızı, rahat etmeyeceğinizi göreceğiz. Benim oğlumun, küçük bir çocuğun, eşimin, bir öğretmenin katilisiniz. Ben AFAD’ı da suçluyorum. Cesetlerin yüzlerinde korkuyu gördüm, hepsini ezim ezim ezdiniz... Oğlum yaşayabilirdi, geç kaldılar. Biz size güvendik canlarımızı buraya yollarken…”