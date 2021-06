Konuşan değil iş yapan siyasetçi lazım

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkede kara para ve kontrolsüz sanat bet- kumar nedeniyle oluşan hacmi 2 milyar dolar olarak açıkladı. Bunu da KKTC makamlarına değil, Türkiye’ye dayanırdı. Türkiye yıllardır bu adaya kaçan paranın mücadelesini veriyor

MASAK, Türkiyede mali suçları araştıran bir kurum. 8 milyar TL olan KKTC bütçesinin iki katı, sadece kara para ve kaçak kumar oynatılarak kazanılıyor bu ülkede. 2 milyar doların en azından yüzde 30- 40 vergisi olması gerek.

“Kumarı mı vergilendirelim?” ya da “Sanal Bet’i mi vergilendirelim?” diyeceksiniz. Her ikisi de vergilendirilmiş zaten. Her iki alanda da eşek yükü vergi veren işletmeler far. Geriye güçlü bir yazılım alt yapısı ile denetim kalıyor. Ama isterseniz

Erhan Arıklı diyor ya, “2 milyar dolar kara para- kaçak para- sanal kumar parası var?” Ne yapacakmış? Yasa çıkarıp denetleyecek ve vergi alacakmış. Bunun da karşılığı yıllık 200 milyon dolar vergi demekmiş.

Değil sayın Arıklı, tillahı gelse ne yasa yapabilir, ne de denetim. Yine ne olacak biliyor musunuz? Türkiye’den kaçıyor ya bu para. Orada birilerinin canına “tak” diyecek, sonra hepten bu adada yasaklama gelecek.

Değil sayın Arıklı, bu alandaki tüm siyasiler kaçağın farkında. Kim zenginleşiyor? Zenginleşenler hangi faaliyetleri yürütüyor? Hepsi biliniyor. Bu alanı denetim altına alıp, ülkenin zenginleşmesini sağlamak yerine, zenginden kişisel pay almak daha kolay. Buraya bakın esas

Bu nedenle ben de sayın Erhan Arıklı’ya diyorum ki, “Konuşma yap…” Zira, bundan önce konuşanlar bunu bir şekilde pazarlık payına çevirdiler ve kara parayla siyaseti iç içe soktular. Bize, bu halka bu alanda konuşan değil iş yapan adam lazım

Yasal bir zeminle, doğru izinlendirmelerle, vergisini alarak zaten var olan bu alanı denetlenebilir bir alan haline getirebilirsiniz. İzinlendirdiklerinizden eşek yükü vergi alırken, bu alanda kaçak para kalmasına izin vermek, kara paraya ortak olmaktır

Tıpkı Kıb- Tek’te olduğu gibi. Yok ucuzlayacaktı, yok daha verimli olacaktı, yok o yok bu derken, şimdi sadece ihalelerle anılan, ihalelerini de yapamayan bir kuruma dönüştü. Kıb- Tek’i soyup soğana çevirenlerle ilgili tek adım da yok, konuşma çok

Sunat Atun, iş hacmine bakıldığında bu ülkenin en zengin iş insanlarından bir tanesi. Servetini de siyasetle uğraşırken katladı. Yani hem halkın vekilliğini yaptı, hem şirketini iyi yönetti, yanlış anlaşılmasın. Ekonomi Bakanlığı da yaptı.

Ülke yangın yeri. Ne beklersiniz siyasete yıllarını veren, ekonomi alanında büyük faaliyet gösteren bir vekilden? Bu alandaki tecrübelerini partisi ile paylaşmasını… Ne yaptı Atun? İlahiyat Ortaokulu ve İlahiyat Lisesi kurulması için öneri verdi. Neydi o söz: KENDİ YUTAR SALKIMI, HALKA VERİR TALKINI

Bu ülkeyi sevin. Bu ülke insanını sevin. Bu toprakları, bu yurdu sevin. Umarsızca talan ediliyor. Umarsızca talan edilmesine izin veriliyor. Siyaset saçma tartışmalarla sorunlara çözüm değil, sorunlara sorun ekliyor, yazıktır

17/06/2021 08:20