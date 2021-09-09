Konuşurken ilk kez kayda alınan ördek, tekrar tekrar hakaret etti

Yeni bir araştırmada Avustralya misk ördeğinin (Biziura lobata), insan konuşması da dahil olmak üzere birçok sesi taklit edebildiği ortaya kondu. Ördeğin "Lanet olası aptal!" sözünü tekrar tekrar söylediği ifade edildi.

Konuşan ördeğin ses kayıtları, türün duyduğu sesleri taklit edebildiğine dair ilk belge niteliğinde. Böylece misk ördeği; ötücü kuşlar, papağanlar ve sinek kuşları gibi diğer "taklitçi" türlere katılmış oldu.

Avustralya'nın başkenti Kanberra'nın güneybatısındaki Tidbinbilla Doğa Koruma Alanı'nda esaret altında yetiştirilen Ripper isimli erkek ördeğin, kapıların çarpma sesini taklit edebildiği ve "Lanet olası aptal!" ifadesini İngilizce (You bloody fool!) seslendirdiği görüldü.

Araştırmacılar Ripper'ın bu sözleri bakıcısından defalarca duyduğuna inanıyor. Ancak bu sözü ilk kez işittiğinde kaç yaşında olduğundan emin değil. Kayıtlar sırasında dört yaşında olan ördek, söz konusu taklitleri çiftleşme gösterileri sırasında yaptı.

Uzmanlara göre misk ördeklerinin çiftleşme dönemlerinde belirli bir bölgede yaşayan erkekler bir araya geliyor ve dişileri çekmek için gösterilerini yapmaya başlıyor. Bu gösteriler arasında taklitler ve seslendirmeler de kendini gösteriyor.

Emekli araştırmacı Dr Peter Fullagar, Ripper'ı aslında 30 yıldan uzun süre önce kaydetmişti. Ancak bu kayıtlar Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nden Prof Carel Ten Cate tarafından yakın zamanda yeniden ortaya çıkarıldı.

Ten Cate, bu ördeklerin insan sesi çıkarabildiğine ancak Fullagar'ın kayıtlarını dinledikten sonra ikna olduğunu söyledi. Araştırmacı, "İlk duyduğumda 'Bu bir aldatmaca, doğru olamaz' diye düşündüm ama doğru çıktı" diye konuştu.

Bulgularını akademik dergi Philosophical Transactions of the Royal Society'de yayımlayan araştırmacılar, "Ripper, Eylül 1983'te Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Doğu Gippsland bölgesinden temin edilen taze bir yumurtadan çıkmıştı. Büyüdüğü sırasında oradaki tek misk ördeğiydi" ifadelerini kullandı:

Ne yazık ki, Tidbinbilla'dan gelen tüm belgeler, Ocak 2003'te rezervi kasıp kavuran orman yangınında kaybolmuştu; bu da kesin ayrıntıların belirlenmesini zorlaştırdı.

Öte yandan araştırmacılar, bu bulguların misk ördeklerine dair daha fazla soruyu gündeme getirdiğini belirtti.

Araştırmacılara göre bu davranışın evrimsel arka planına dair birçok soru henüz aydınlatılmış değil.

Independent Türkçe, Science Alert, The Guardian

Derleyen: Çağla Üren

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09/09/2021 12:17