Konut fiyatları 48 aydır durmadan yükseliyor

Kuzey Kıbrıs genelinde 2024 yılı içinde tüm emlak fiyatlarının arttığı hesaplandı. Apartman dairelerinde Mart 2021, villalarda ise Haziran 2021’de başlayan artış serisi 48 aydır sürüyor.

Satılık villalarda 15, apartman dairelerinde ise 16 çeyrek dönemdir artan fiyatlar hem Güney Kıbrıs hem Türkiye hem de Avrupa ile yarışır hale geldi.

Sektördeki firmaların piyasadaki durgunluğa yönelik şikayetleri dahi fiyatların artışını engelleyemezken, Reidin Data Analytics işbirliğiyle oluşturulan 101evler Emlak Endeksi 2023 4’üncü Çeyrek” verilerine göre, 2024 yılı bütününde yüzde 14’ün üzerinde artış gösterdi.

2023 yılı sonunda apartman dairelerinin ortalama metrekare satış fiyatı “bin 113” sterlin iken, 2024 sonunda “bin 274” sterline yükseldi. Villaların metrekare satış fiyatı da bir yıllık sürede ortalama “bin 598” sterlinden “bin 823” sterline çıktı.

KKTC Merkez Bankası’nın 31 Aralık 2024’teki efektif satış kuruna göre apartman dairelerinde Türk parası cinsinden metrekare satış fiyatı 56 bin 739; villaların metrekare satış fiyatı da 81 bin 203 TL’ye denk geliyor.

75 M² DAİRE NEREDE KAÇ PARA?

Bölgelere göre apartman dairelerinin ortalama fiyatında en pahalı ilçe İskele. İnşaat patlamasının yaşandığı İskele’de fiyatlar düşmesine rağmen bir metrekare daireye “bin 734” sterlin (77 bin 232 TL) fiyat biçiliyor. Bu da 75 metrekarelik bir minik dairenin dahi 5,7 milyon TL’nin (130 bin sterlin) üzerinde satıldığını gösteriyor.

Girne’de daire fiyatları “bin 599” sterlin; Gazimağusa’da “bin 066” sterlin ve Lefkoşa’da da “956” sterlin. Buna göre 75 metrekarelik bir daire Girne’de en az 5,3 milyon; Gazimağusa’da 3,5 milyon ve Lefkoşa’da da 3,1 milyon Türk Lirasına satılıyor.

ORTALAMA VİLLA 6 MİLYON

Benzer bir manzara villa ve müstakil ev fiyatlarında da kendini gösteriyor. Ülke ortalamasında villaların metrekare fiyatları “bin 823” sterline ulaşırken, bu miktar Girne’de “2 bin 057” sterline çıkıyor. Girne’de ortalama büyüklükteki 100 metrekarelik bir villa 9,1 milyon TL’nin üzerinde alıcı buluyor. Aynı villaya Gazimağusa’da 7 milyon; Lefkoşa’da ise 5,6 milyon lira değer biçiliyor.