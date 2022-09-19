Konut ve iş yerlerinin tahliyesine İlişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi

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19/09/2022

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Konut ve iş yerlerinin tahliyesine İlişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi

Tüm parasal hükümlerle konut ve iş yerlerinin tahliyesine ilişkin hükümlerin tahsilatı ertelendi

Bakanlar Kurulu, Anayasa’nın 112’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan “Parasal Hükümlerle Konut ve İşyerlerinin Tahliyesine İlişkin Hükümlerin Tahsilatının Ertelenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisine sunulmasına karar verdi.

19/09/2022 20:09
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TAGS: TAHSİLAT, ERTELENDİ, KKTC,
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