Konya2021'de günün sonuçları

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının ilk gününde Türk sporcular 5'i altın olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

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09/08/2022

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Konya2021'de günün sonuçları

Konya Atletizm Pisti'nde gerçekleşen müsabakalarda Türkiye, 5 altın, 2 gümüş madalya elde etti.

Kadınlar sırıkla atlamada iki Türk atlet, birinciliği paylaştı. Buse Arıkazan ile Demet Parlak, 4 metrelik atlatış gerçekleşti. Bu dereceyle iki milli atlet de altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, kadınlar gülle atmada da iki milli sporcuyla kürsüye çıktı. Emel Dereli, 17.25 metrelik atışıyla altın, Pınar Akyol ise 16.87 metrelik atışıyla gümüş madalya elde etti.

Kadınlar 5 bin metre finalinde Yasemin Can, çok rahat bir şekilde altın madalyaya uzandı. Yasemin, yarışı 32.34.35'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi ve şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler gülle atmada Alperen Karahan, 20.46 metrelik atışıyla altın madalya kazanan bir diğer milli sporcu oldu. Alperen bu derecesiyle oyunlar rekoru da kırdı.

Kadınlar çekiç atmada ise Kıvılcım Kaya Salman, 65.68 metrelik derecesiyle gümüş madalyaya uzandı.

Milli sporcular, madalya sevinçlerini statta Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

09/08/2022 09:05
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TAGS: Konya2021
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