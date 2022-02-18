Konya'da 8 gol var kazanan yok

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan müsabaka 4-4 eşitlikle sona erdi.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabaka 4-4 eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa'nın gollerini Mortadha, Hajradinovic, Umut Bozok ve Awer Mabil kaydederken; Konyaspor adına rakip fileyi sarsan isimler Amilton, Rahmanovic, Soner Dikmen ile Cikalleshi oldu.

Bu sonucun ardından puanını 49'a yükselten ev sahibi Konyaspor, lider Trabzonspor'un 11 puan arkasında 2. sırada konumlandı.

Konya deplasmanından son dakikalarda yediği golle beraberlikle ayrılan Kasımpaşa ise 29 puan, maç fazlası ve averajla 13. sırada yer aldı.

İki takım arasında ilk devrede İstanbul'da yapılan maç da 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Bu habere tepkiniz:



18/02/2022 21:37