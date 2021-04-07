Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü: Pilot şehit

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağının düşmesi sonucu pilot şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre; Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi gösteri uçağı saat 14.15'te düştü.

Olay sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri ile askeri helikopterler gönderildi. Bölgede uçağın enkazına ulaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada solo eğitim uçuşu sırasında düşen uçağın pilotunun şehit olduğu bildirildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI



Şehit olan Türk Yıldızları'na ait uçağın pilotu için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı mesajı yayımladı.



Erdoğan şu ifadelere yer verdi:



''Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.



Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.''

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07/04/2021 14:47