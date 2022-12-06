Konya'da Türk Yıldızları'nın F-5 uçağı düştü: Pilot kurtuldu

Konya’nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları ekibine ait F-5 uçağı, kuş çarpması sonucu düştü. Pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu bildirildi.

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06/12/2022

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Konya'da Türk Yıldızları'nın F-5 uçağı düştü: Pilot kurtuldu

Konya’nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları ekibine ait F-5 uçağı, kuş çarpması sonucu düştü. Pilotun uçaktan atlayarak kurtulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi bir uçağımız kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya’da kaza kırıma uğramıştır. Pilotumuz uçaktan atlayarak sağ olarak kurtulmuş, gerekli kontrol ve tedavisinin yapılması için hastaneye sevk edilmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu iyidir.” ifadelerine yer verildi.

06/12/2022 12:38
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TAGS: konya, türk yıldızı, uçak
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